В системе государственного управления не может работать ни один человек, бросивший под ноги государственный флаг: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверяет, что в системе государственного управления Армении не может работать ни один человек, который бросил государственный флаг Армении под ноги. Как передает «Арменпресс», об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Если понадобится уволить десятки тысяч человек, я уволю. Но такого отношения к государственному флагу я не потерплю”, - написал Пашинян.

В ходе визита в управление Араратской таможни 9 апреля Никол Пашинян распорядился уволить сотрудников кабинета, в котором государственный флаг РА находился в неподобающем состоянии.