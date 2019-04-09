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В системе государственного управления не может работать ни один человек, бросивший под ноги государственный флаг: Никол Пашинян


Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверяет, что в системе государственного управления Армении не может работать ни один человек, который бросил государственный флаг Армении под ноги. Как передает «Арменпресс», об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Если понадобится уволить десятки тысяч человек, я уволю. Но такого отношения к государственному флагу я не потерплю”, - написал Пашинян.

В ходе визита в управление Араратской таможни 9 апреля Никол Пашинян распорядился уволить сотрудников кабинета, в котором  государственный флаг РА находился в неподобающем состоянии.




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