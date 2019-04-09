Конгрессмен Суолуэлл намерен баллотироваться в президенты США в 2020 году

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Калифорния Эрик Суолуэлл объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии в 2020 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я в Конгрессе шесть лет. Я защищал нашу страну из комитета по разведке, когда наша демократия висела на волоске. Я сделал многое, но я могу сделать еще больше", - заявил он на телеканале CBS в передаче "Позднее шоу со Стивеном Колбертом" (The Late Night Show with Steven Colbert). Основным пунктом его предвыборной программы станет реформа второй поправки к конституции США о праве свободного ношения оружия.

"Я разговаривал с детьми, которые сидят в своих классах, боясь, что они станут следующей жертвой насилия с применением оружия. Я вижу, что Вашингтон ничего не делает после минут молчания. И я вижу законодателей, которые любят свое оружие больше, чем любят наших детей", - сказал Суолуэлл. "Я готов решить эти проблемы, я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов", - указал он.

По данным телеканала, во время своей работы в качестве члена комитета по разведке и юридического комитета Суолуэлл зарекомендовал себя как один из самых жестких критиков политики, проводимой Белым домом.