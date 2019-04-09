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Арсен Торосян в Ашхабаде поделится опытом Армении по борьбе с неинфекционными заболеваниями


Министр здравоохранения Республики Армения Арсен Торосян в Ашхабаде принимает участие в конференции европейского высокого уровня, посвященной проблемам неинфекционных заболеваний.

Как передает «Арменпресс», об этом министр написал на своей странице в Facebook.

“Я представлю опыт нашей страны и наши планы в борьбе с этими заболеваниями. Также запланированы и двусторонние встречи”, - говорится в записи Торосяна.




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