Мать Зеленского заявила, что Порошенко уничтожает ее сына

Мать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в беседе с телеканалом "Громадське" дала оценку действующему главе государства Петру Порошенко и рассказала, зачем ее сын пошел в политику, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Ему не нужны деньги, поверьте. Как президент он будет получать меньше, чем он получает сейчас. Он просто хотел, чтобы в Украине все изменилось, чтобы молодежь не уезжала, была на местах <…> Просто он не может смотреть, как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки! Пенсию получат, а лекарства не могут купить", — пояснила Римма Зеленская.

По словам Зеленской, ее сын – порядочный человек, который заработал деньги своим трудом. При этом на него "выливают грязь", обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем, потому что это выгодно действующему президенту Петру Порошенко.

"Скажите, сколько можно поливать грязью человека? По этим всем каналам одну грязь только льют! Я считаю, это Порошенко выгодно. Так он же просто его уничтожает!" — возмутилась она. Второй тур президентских выборов, в котором встретятся Владимир Зеленский и Петр Порошенко, состоится 21 апреля.