Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил принять меры по переносу таможенного терминала для автомашин из Еревана в Гюмри. Как передает «Арменпресс», об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“В результате визита в структуры КГД я поручил председателю КГД Давиду Ананяну предпринять меры по переносу таможенного терминала для автомашин из Еревана в Гюмри”, - написал Пашинян.

Премьер-министр Никол Пашинян 9 апреля посетил таможенный терминал для автомашин в Норагавите.