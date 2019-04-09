Никол Пашинян поручил принять меры по переносу таможенного терминала для автомашин из Еревана в Гюмри
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил принять меры по переносу таможенного терминала для автомашин из Еревана в Гюмри. Как передает «Арменпресс», об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
“В результате визита в структуры КГД я поручил председателю КГД Давиду Ананяну предпринять меры по переносу таможенного терминала для автомашин из Еревана в Гюмри”, - написал Пашинян.
Премьер-министр Никол Пашинян 9 апреля посетил таможенный терминал для автомашин в Норагавите.
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