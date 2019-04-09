В 2018 году создатель Twitter получил зарплату в размере 140 центов

Зарплата исполнительного директора компании Twitter Джека Дорси составила в 2018 году 140 центов (около 90 рублей). Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg.

По информации агентства, Дорси получил первую зарплату после возвращения на пост четыре года назад. Ранее, в 2015-2017 годах, он полностью отказывался от денежных вознаграждений, мотивируя это "верой в долгосрочный потенциал и ценности компании".

Сумма 140 центов равна пределу количества знаков для сообщений в соцсети до 2017 года. В 2017 году лимит был поднят до 280 знаков. Bloomberg не обладает информацией, поднимется ли в связи с этим зарплата Дорси в будущем.

Джек Патрик Дорси - американский предприниматель, один из создателей компании Twitter. В рейтинге журнала Forbes по состоянию на 8 апреля его состояние оценивается в 5,3 млрд долларов.