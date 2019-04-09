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Дочь Назарбаева не будет баллотироваться на выборах президента


Спикер сената (верхняя палата) парламента Казахстана, дочь первого президента страны Дарига Назарбаева не планирует баллотироваться на пост президента на досрочных выборах 9 июня. Как передает Арменпресс, об этом сообщил сайт kursiv.kz со ссылкой на помощницу спикера Сауле Мустафаеву.

Возглавлявший Казахстан почти в течение 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны. Срок полномочий президента истекает в 2020 году. Во вторник Токаев заявил, что досрочные выборы президента республики пройдут 9 июня.

"Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться", - сообщила Мустафаева, которую цитирует информационный портал.

Дарига Назарбаева – старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

 

 

 

 




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