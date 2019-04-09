Всемирный банк: трудовые мигранты в 2018 году перевели рекордные суммы денег на родину

Трудовые мигранты во всем мире в 2018 году перевели в свои родные страны рекордные суммы денег. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованном в понедельник отчете Всемирного банка.

По этим данным, большую часть составили переводы в страны с низким и средним уровнем дохода. Этот показатель достиг $529 млрд в 2018 году и увеличился на 9,6% - с $483 млрд в 2017 году. В целом по миру сумма таких переводов с учетом стран-получателей с высоким уровнем дохода составила $689 млрд (в 2017 году этот показатель равнялся $633 млрд).

По мнению аналитиков банка, рост связан, в первую очередь, с улучшением экономической ситуации в США и увеличением занятости в этой стране, а также восстановлением объемов переводов средств из стран - членов Совета сотрудничества стран Персидского залива и Российской Федерации. Так, в регионе Европы и Средней Азии рост составил 11%, а объем переводов в 2018 году - $59 млрд.

"Продолжающийся рост экономической активности привел к увеличению оттока средств из Польши, России, Испании и США, то есть стран, который являются главными источниками переводов средств в этот регион. Менее крупные страны в регионе, зависящие от переводов, такие как Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, получили выгоду от устойчивого восстановления экономической активности в России. На Украину, которая является крупнейшим получателем переводов в регионе, в 2018 году была отправлена рекордная сумма в $14 млрд, рост составил порядка 19% по сравнению с 2017 годом", - говорится в документе.