Давид Тоноян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Армении

Министр обороны Армении Давид Тоноян 8 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Армении Джонатана Лакота. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью министерства.

Представляя результаты визита в Нью-Йорк и своего участия в миротворческой конференции ООН с 28 марта по 2 апреля, министр обороны обсудил с послом Лакотом вопросы расширения участия армянских подразделений в миротворческих миссиях ООН, а также возможности дальнейшего развития миротворческих возможностей в сотрудничестве с Францией. Давид Тоноян, в частности, отметил важность развития специализированных подразделений Франкофонии и возможностей гуманитарного разминирования в сотрудничестве с Французским университетом Армении и Центром гуманитарного разминирования и экспертизы.