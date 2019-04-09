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Давид Тоноян принял Постоянного координатора ООН в Армении Шомби Шарпа


Министр обороны Армении Давид Тоноян 8 апреля принял Постоянного координатора ООН в Армении Шомби Шарпа. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью министерства.

В ходе встречи министр обороны представил подробности визита в Нью-Йорк и  участия в миротворческом форуме ООН, обратив внимание на возможные форматы координации работ между армянской национальной гуманитарной миссией в Сирии и структурами ООН, оказывающими гуманитарную помощь.




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