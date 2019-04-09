Давид Санасарян вызван в суд в качестве свидетеля

Начальник Службы государственного контроля Давид Санасарян вызван на допрос в суд по делу председателя “Армянской конструктивной партии” Андриаса Гукасяна.

Как передает «Арменпресс», он вызван в суд в качестве свидетеля. Андриас Гукасян обвиняется в попытке оказания помощи и желании присоединиться к вооруженной группе ”Сасна црер”, захватившей полк ППС Полиции Армении, во время массовых беспорядков 29 июля 2016 года в Сари Тахе.

Это обвинение в свое время было выдвинуто также и Давиду Санасаряну и председателю партии “Наследие” Армену Мартиросяну, и еще нескольким политическим деятелям, однако уголовное преследование в отношении всех, кроме Андриаса Гукасяна, было прекращено.