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Давид Санасарян вызван в суд в качестве свидетеля


Начальник Службы государственного контроля Давид Санасарян вызван на допрос в суд по делу председателя “Армянской конструктивной партии” Андриаса Гукасяна.

Как передает «Арменпресс», он вызван в суд в качестве свидетеля. Андриас Гукасян обвиняется в попытке оказания помощи и желании присоединиться к вооруженной группе ”Сасна црер”, захватившей полк ППС Полиции Армении, во время массовых беспорядков  29 июля 2016 года в Сари Тахе.

Это обвинение в свое время было выдвинуто также и Давиду Санасаряну и председателю партии “Наследие”  Армену Мартиросяну, и еще нескольким политическим деятелям, однако уголовное преследование в отношении всех, кроме Андриаса Гукасяна, было прекращено.




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