Пашинян прокомментировал выступление трансгендера в НС

С того момента, как Лилит Мартиросян получила паспорт гражданина РА, она была наделена всеми правами и обязанностями гражданина.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 9 апреля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь обсуждений вокруг выступления в НС председателя общественной организации “Сторона права” Лилит Мартиросян во время общественных слушаний.

“ В 2015 паспорт гражданина Вагинака Мартиросяна был заменен на паспорт Лилит Мартиросян, в котором записано “Лилит Мартиросян , мужской пол”. С момента, когда выдан этому человеку паспорт гражданина РА, он включен в избирательные списки и наделен всеми правами гражданина РА”, - сказал Пашинян.

Никол Пашинян отметил, что после выступления он потребовал от службы государственной охраны письменных объяснений, и ему дали документ о том, что список граждан, входящих в парламент 5 апреля, дала Наира Зограбян.