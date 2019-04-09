В Грузии отмечают День национального единения

В Грузии 9 апреля отмечается День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В Грузии 9 апреля является выходным днем. В этот день в стране вспоминают жертв разгона в Тбилиси в 1989 году многотысячного митинга силами войск Министерства обороны СССР.

По сложившейся традиции, в этот день тбилисцы, в память погибших, усыпают тюльпанами лестницу, ведущую к зданию бывшего парламента. Жители Тбилиси начинают собираться у места, где произошла трагедия, с ночи.

В связи с этим днем, по традиции, во всех церквях Грузии пройдет панихида. Первые лица страны возложат венки к мемориалу, установленному около здания парламента в Тбилиси.