Директор СНБ РА Артур Ванецян принял делегацию Антитеррористического центра государств-участников СНГ

Директор Службы национальной безопасности РА, полковник Артур Ванецян 9 апреля принял делегацию Антитеррористического центра государств-участников СНГ во главе с заместителем руководителя Центра, генерал-майором С. Г. Дудко. Как сообщили «Арменпресс» в СНБ, делегация прибыла в Армению для проведения штабных переговоров в Ереване в рамках подготовки к совместным антитеррористическим учениям компетентных органов государств-участников СНГ “Арарат-Антитеррор-2019” в сентябре этого года. В учениях примут участие спецслужбы государств-участников СНГ, 102-я Российская военная база, а также заинтересованные министерства и ведомства Республики Армения.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно ситуации на границах государств-участников СНГ и современных угроз, возникающих вследствие серьезных потерь со стороны международных террористических организаций в Сирии и Ираке, и изменений их стратегий.

Кроме того, были обсуждены программы и задачи, стоящие перед компетентными органами государств-участников СНГ на нынешнем этапе.

Стороны отметили также высокий уровень взаимодействия между СНБ РА и АНК СНГ в сфере борьбы с терроризмом и другими насильственными проявлениями экстремизма.

В 2006 г. СНБ Армении, под координацией АТЦ СНГ, провела антитеррористическое учение “Атом-Антитерор-2006”, в ходе которой были разработаны вопросы усиления контртеррористической защищенности Армянской АЭС.