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Новая партия оловянных пластин для государственных номеров сегодня прибудет в Армению


 Закончившаяся партия оловянных пластин для государственных номеров сегодня пополнится новой.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе визита в Араратскую таможню.

Подошедшие к Пашиняну граждане пожаловались, что пластины для государственных номеров закончились и им не выдают  новых государственных номеров. Никол Пашинян в беседе с начальником полиции Валерием Осипяном выяснил, что проблема обусловлена увеличением количества импортируемых в последние годы автомобилей.

“Сейчас поступает очень большое количество импортируемых машин. Мы предвидели, что должно быть много, но сейчас ввозится больше запланированного. Сейчас  олово дошло до Поти, а из Поти в Ереван”, - сказал премьер.

Начальник Полиции РА в беседе с Николом Пашиняном отметил, что оловянные пластины, вероятно, сегодня уже будут в Армении.




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