Никол Пашинян призвал сотрудников управления Араратской таможни осуществлять процесс растаможивания за 20 минут

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе визита в управление Араратской таможни вместе с ожидающим в очереди гражданином принял участие в процессе растаможивания автомобиля.

Как передает «Арменпресс», процесс в присутствии премьера завершился за 20 минут.

Никол Пашинян после обхода, в беседе с журналистами отметил, что на выполнение растаможивания было потрачено 20 минут, а с сотрудниками таможни достигнута договоренность.

“Мы договорились, что машина должна быть растаможена за 20 минут”, - сказал Пашинян.