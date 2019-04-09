Никол Пашинян призвал сотрудников управления Араратской таможни осуществлять процесс растаможивания за 20 минут
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе визита в управление Араратской таможни вместе с ожидающим в очереди гражданином принял участие в процессе растаможивания автомобиля.
Как передает «Арменпресс», процесс в присутствии премьера завершился за 20 минут.
Никол Пашинян после обхода, в беседе с журналистами отметил, что на выполнение растаможивания было потрачено 20 минут, а с сотрудниками таможни достигнута договоренность.
“Мы договорились, что машина должна быть растаможена за 20 минут”, - сказал Пашинян.
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