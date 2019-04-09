Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня

Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня, заявил в телеобращении действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я советовался по этому поводу с Елбасы (лидером нации) Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, со спикерами обеих палат парламента, премьер-министром страны, согласовал свое решение с Конституционным советом, встречался с лидерами парламентских партий. Решение о досрочных партиях важное и необходимое", - сказал Токаев в своем обращении.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении с себя полномочий главы государства 19 марта. В соответствии с конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.

Последние президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет.

Согласно конституции, очередные выборы президента Казахстана проводятся в первое воскресенье декабря, а внеочередные назначаются решением президента страны и проводятся, согласно закону, в течение двух месяцев со дня их назначения.