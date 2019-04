THR: умер актер Сеймур Кэссел

Актер Сеймур Кэссел, известный зрителям по фильму режиссера Джона Кассаветиса "Лица" (Faces, 1968), умер в возрасте 84 лет в Лос-Анджелесе. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на сына актера Мэтта.

По его словам, Кэссел умер в минувшее воскресенье. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера.

Сеймур Кэссел сыграл в более чем 190 фильмах. Актер длительное время сотрудничал с режиссером Джоном Кассаветисом, умершим в возрасте 59 лет в 1989 году. Помимо "Лиц" это были картины "Слишком поздний блюз" (Too Late Blues, 1961), "Убийство китайского букмекера" (The Killing of a Chinese Bookie, 1976), "Премьера" (Opening Night , 1977), "Потоки любви" (Love Streams, 1984) и ряд других.