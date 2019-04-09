Лилия Шушанян назначена заместителем министра территориального управления и развития РА

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о назначении Лилии Шушанян заместителем министра территориального управления и развития.

Как передает «Арменпресс», решение о назначении размещено на на сайте: e-gov.am.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 9 Закона РА “Об общественной службе”, Лилия Шушанян назначена заместителем министра территориального управления и развития”, - говорится в решении премьер-министра РА.