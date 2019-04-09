В Армении вследствие плохих погодных условий зафиксировано 14 случаев блокирования транспортных средств: 911 подводит итоги недели

В Национальном центре кризисного управления СС МЧС РА с 1 по 7 апреля было зарегистрировано 295 случаев, из которых 137 – чрезвычайные. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью министерства, за указанный период было зарегистрировано 116 бытовых вызовов, 47 пожаров, 56 ДТП, в результате которых погибли 2 человека и 70 пострадали, в результате оперативно-спасательных действий спасены 9 граждан.

Вследствие плохих погодных условий зафиксировано 14 случаев блокирования транспортных средств. Спасатели оказали помощь 23 гражданам и доставили в безопасное место 15 транспортных средств, заблокированных на автодорогах.

За прошедшую неделю было зарегистрировано 15 случаев отравления, в результате которых погибли 3 человека, пострадали 33 человека.

МЧС РА призывает быть максимально бдительными как в быту, так и на дорогах, и соблюдать элементарные правила безопасности.