По факту сноса в Ереване здания по адресу Арама 9, который являлся памятником республиканского значения, возбуждено уголовное дело

На основании информации, полученной из Министерства культуры РА, мэрии Еревана и Комитета по управлению государственным имуществом РА, в Генеральной прокуратуре РА в управлении по защите государственных интересов были изучены обстоятельства сноса здания по адресу ул. Арами 9, находящемуся под охраной государства. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении.

В ходе расследования выяснилось, что решением от 7-го октября 2004 г., здание по адресу ул. Арама 9, входящее в список недвижимых памятников истории и культуры Еревана, являющееся памятником республиканского значения, было снесено по разрешению должностных лиц мэрии Еревана. И в результате невыполнения соответствующими должностными лицами Министерства культуры РА своих функций контроля за охраной и использованием памятников.

Хотя, по статье 21 Закона РА “Об охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры и исторической среды” запрещается снос памятников республиканского значения.

Принимая во внмание, что зафиксированные нарушения содержат признаки преступления злоупотребления должностными полномочиями и, таким образом, повлекшего тяжелые последствия, в управлении по защите государственных интересов Генпрокуратуры РА возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 308 УК РА. Следствие поручено Следственному комитету Армении.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.