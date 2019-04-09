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ICAO будет контролировать внедрение искусственного интеллекта в гражданскую авиацию


Международная организация гражданской авиации (ICAO) возьмет на себя функции по управлению, контролю и внедрению технологий искусственного интеллекта в авиационную промышленность. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник президент Совета организации Олумуива Бенард Алиу на открытии Форума гражданской авиации в Сингапуре.

"Развитие искусственного интеллекта создает новые вызовы для гражданской авиации. ICAO как надзорный орган, который также устанавливает единые правила, намерен взять под контроль внедрение подобных технологий", - сказал чиновник. По его словам, это особенно важно в свете "различных киберугроз в адрес гражданской авиации" в процессе ее развития.

Олумуива Бенард Алиу также сообщил, что все эти вопросы будут обсуждаться на предстоящем Международном авиационном форуме, который пройдет в сентябре в Монреале.

 

 




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