Роухани назвал США главными распространителями терроризма в мире

Президент Ирана Хасан Роухани назвал США "распространителем терроризма", а решение Вашингтона внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список иностранных террористических организаций - ошибкой. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он сказал во вторник во время выступления в Тегеране, которое транслировал телеканал Press TV.

"США играют лидирующую роль в распространении терроризма в мире. Америка сделала ошибку, признав КСИР террористической организацией. Популярность корпуса среди иранского народа только возрастет", - сказал президент. Роухани добавил, что КСИР "всегда занимался борьбой с террористами на Ближнем Востоке, в Ираке, в Сирии", в то время как "враги Ирана вооружали террористов, снабжали их взрывчаткой, чтобы устраивать кровопролитие".

Президент Ирана заявил, что давление США на его страну не приводит к результатам, которые ждет Вашингтон. "Что вы добиваетесь санкциями? Вы говорите, что они нужны, чтобы подорвать наше развитие, но это ложь. Доказательство этой лжи - наш прогресс в технологической области, в ядерных разработках, в вводе в строй новых центрифуг", - заявил Роухани. Он добавил, что Иран продолжит производить центрифуги для обогащения ядерного топлива и "будет создавать продвинутые центрифуги модели IR8".

Накануне иранские власти запустили новый каскад центрифуг модели IR6 на объекте в Натанзе. Тегеран заявляет, что все эти работы согласуются с правилами МАГАТЭ.

Президент США Дональд Трамп в понедельник принял решение внести КСИР в список иностранных террористических организаций. Соединенные Штаты мотивировали этот шаг утверждением о том, что КСИР "активно участвует [в террористической деятельности], финансирует и продвигает терроризм в качестве инструмента государственной политики". В ответ Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана причислил к террористическим организациям Вооруженные силы США.