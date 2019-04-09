9 мая в Ереване состоится шествие “Бессмертный полк Армении”

Патриотическая общественная организация “ Бессмертный полк Армении” совместно с Министерством обороны Армении 9 мая проведет в Ереване шествие под девизом “Бессмертный полк”. Об этом «Арменпресс» сообщили в патриотической общественной организации “Бессмертный полк Армении”.

Акция начнется 9-го мая в 13:00 у памятника Араму Хачатуряну в Ереване. Участники шествия, как и в предыдущие годы, будут нести фотографии героев Великой Отечественной войны, Арцахской войны и Четырехдневной апрельской.

В шествии примут участие ученики и студенты учебных заведений РА, дипломатические представители стран СНГ в РА, духовные лица Армянской Апостольской Церкви, ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Армении и другие.

Цель акции - сохранить в каждой семье память о героях Великой Отечественной войны, Арцахской войны и Четырехдневной апрельской войны.