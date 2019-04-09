Помпео выразил соболезнования в связи со взрывом в Афганистане

Госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования семьям американцев, погибших при взрыве в Афганистане, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник при взрыве близ базы ВВС в афганском Баграме погибли четверо американцев. Среди них были трое военнослужащих США и один контрактный работник.

" Я осуждаю этот отвратительный террористический акт. Военнослужащие США пожертвовали своими жизнями в Афганистане, чтобы защитить нас, и никакой трусливый террористический акт не помешает нашим усилиям по достижению мира ", - написал Помпео в Twitter.

Согласно политике Пентагона, имена погибших будут сообщены позднее, после того, как проинформируют их родственников.