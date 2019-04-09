СМИ: на востоке Канады из-за сильного снегопада нарушена работа аэропортов

Мощный снегопад обрушился на восточные канадские провинции Нью-Брансуик и Новая Шотландия, это привело к нарушению работы аэропортов. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил телеканал CTV.

По данным Национального метеобюро, в этих провинциях местами менее чем за сутки выпадет до 20 см снега, что составляет около месячной нормы осадков.

Погодные условия уже привели к отмене и задержке авиарейсов. Об этом сообщают в том числе официальные сайты крупных международных аэропортов в Галифаксе (Новая Шотландия) и Монктоне (Нью-Брансуик).

Полиция регионов предупредила водителей об ухудшении видимости на дорогах, а также посоветовала переждать непогоду дома и не пользоваться без особой необходимости личным автотранспортом.