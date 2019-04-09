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В Национальном Собрании Армении продолжается внеочередное заседание по инициативе правительства


В НС Армении началось внеочередное заседание созванное правительством. Как передает «Арменпресс», в повестку дня заседания 8 апреля включено обсуждение и голосование во втором чтении нескольких законопроектов, обсужденных в предыдущий день.

В повестке дня - голосование во втором чтении пакета законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О защите экономической конкуренции” и О внесении изменений и дополнений в Закон РА  “Об органе, регулирующем общественные услуги”.

В повестку включено также голосование во втором чтении проектов законов О внесении дополнения в закон “О праздниках и памятных днях”  и “О внесении изменения в Налоговый кодекс” Республики Армения.




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