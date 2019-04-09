Никол Пашинян призвал очистить и привести в надлежащий вид территорию таможни Норагавита

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна рассердила грязная территорию таможни в Норагавите.

Как передает «Арменпресс», в ходе посещения таможни в Норагавите премьер-министр Армении назвал позором загрязнение таможни.

“Это позорно грязная территория, и это отношение к людям, это недопустимое отношение. Вы сократите премии и приведете территорию в надлежащее состояние”, - сказал Никол Пашинян, обращаясь к председателю КГД Давиду Ананяну.