Мэрия Еревана выделила 146 млн драмов на капитальный ремонт спортшколы гимнастики им. Азаряна

Мэрия Еревана выделяет из городского бюджета 146 млн драмов на капитальный ремонт детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва по гимнастике имени Альберта Азаряна.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян и добавил, что решение было принято после посещения спортивной школы в день 90-летия Альберта Азаряна.

“В феврале этого года, в день 90-летия Альберта Азаряна, мэр Айк Марутян посетил спортшколу имени гимнаста и в беседе с ним сказал, что мэрия попытается выделить средства на ремонт школы”, - отметил Карапетян.

По его словам, в спортшкола, с 55-летней историей, никогда не проводился капитальный ремонт.