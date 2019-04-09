Япония продлила на два года санкции в отношении КНДР

Правительство Японии во вторник приняло решение продлить на два года односторонние санкции в отношении КНДР, срок действия которых истекает 13 апреля. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Kyodo.

На такие меры власти страны пошли в связи с отсутствием какого-либо прогресса в вопросе похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан. Также в Токио отмечают, что в ближайшее время вряд ли удастся добиться от КНДР полной денуклеаризации и уничтожения баллистических ракет различной дальности.

Япония ввела односторонние санкции в отношении КНДР в 2006 году после проведения Пхеньяном ядерного испытания. Главным образом они касаются ограничений на импорт и экспорт товаров и запретов на заход в японские порты северокорейских судов.