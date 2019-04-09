Госсекретарь США назвал иранского генерала Сулеймани террористом

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что считает главу спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани террористом, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Да, он террорист", - ответил он во вторник на соответствующий вопрос в эфире телеканала Fox News.

В понедельник администрация США объявила, что включает КСИР в список иностранных террористических организаций, впервые введя санкции против иностранного правительства. Решение вступит в силу через 15 апреля.

Высший совет национальной безопасности Ирана, назвав безосновательным принятое Вашингтоном решение, признал Центральные командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".