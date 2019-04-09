Фонд IDeA вводит новую платформу в систему здравоохранения, которая будет способствовать инновациям в этой области как в Армении, так и за ее пределами. Как сообщили «Арменпресс» из Фонда, сфера здравоохранения является одним из десяти приоритетов Фонда IDeA. В настоящее время фонд провел ряд предварительных исследований, разработал проекты, изучил региональный и международный опыт, и развернул обсуждения с такими всемирно известными учреждениями, как Калифорнийский университет Лос-Анджелеса (UCLA, США), Philips (Нидерланды), Группа компаний Cha (Южная Корея) и Центр развития здравоохранения школы Сколково (Россия).

В рамках стартовавшего процесса для расширения возможностей платформы здравоохранения и поиска творческих подходов Фонд IDeA намерен объединить усилия с дочерней организацией Фондом науки и технологий Армении (FAST).

“Платформа системы здравоохранения станет основой для поиска и реализации инновационных и системных решений в области охраны здоровья в Армении. На этой институциональной основе FAST поможет стимуляции инноваций и достижения прогресса, а также развитию образованяе в области медицины”,-сказал директор-основатель FAST Армен Оруджян.

“Это очередная амбициозная инициатива миссии Фонда IDeA, которая направлена на комплексное развитие страны. У Армения большой потенциал стать центром здравоохранения на региональном и международном уровне. В настоящее время наши усилия направлены на поиск креативных решений и сбор необходимых ресурсов, которые помогут превратить Армению в центр медицинских услуг и исследований мирового класса”,- отметил директор фонда IDeA Раффи Пахчян.

Концепция платформы системы здравоохранения все еще находится на стадии разработки. Планируется внедрить целостный подход в сфере охраны здоровья, стимуляции инновационного образования, исследований и предоставления услуг.

Фонд IDeA в своей стратегии развития Армении и Арцаха нацелен на пять географических зон: Дилижан - Севан, Татев - Горис, Ереван - Эчмиадзин, Степанакерт - Шуши и Гюмри. Имея четкие стратегические приоритеты и перспективы для прогресса Армении, IDeA разработала платформы, основанные на 10 моделях развития, в основе каждого из которых лежит целевой проект. Эти проекты направлены на обеспечение значительного прогресса Армении и армянского мира. Ряд платформ уже задействованы, как, например, образовательная, финансовая, технологическая, экологическая, платформа по сохранению идентичности, и они успешно реализовывают программы в Армении и мире.