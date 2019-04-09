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Госдеп запретил въезд в США 16 причастным к убийству журналиста Хашкаджи


Госдеп США запретил въезд в страну 16-ти гражданам Саудовской Аравии, причастным к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Согласно сообщению госдепартамента США, в  списке лиц, которым запрещен въезд в США, в частности, присутствуют имена консультанта по средствам массовой информации наследного принца Сауда аль-Кахтани, сотрудника службы безопасности Саудовской Аравии Махера Абдулазиза Мутреба и члена королевской гвардии Таара Галеб аль-Харби.

Все они, по данным The New York Times, входили в специальную группу для борьбы с инакомыслящими, организованную по приказу принца Мухаммеда бен Салмана.

 

 




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