Порошенко пообещал не назначать на ответственные должности бизнес-партнеров

Президент Украины Петр Порошенко обещает не назначать больше на ответственные должности своих бизнес-партнеров и близких людей, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Петр Порошенко больше назначать не будет, пока он является президентом, в том числе во время второго срока", - сказал Порошенко в программе "Свобода слова" в понедельник вечером в эфире телеканала ICTV.

Президент признал свои ошибки, в частности в кадровой политике. "Были очевидные ошибки в назначении тех или иных фамилий", - подчеркнул Порошенко.