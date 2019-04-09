Никол Пашинян выступит на пленарном заседании весенней сессии ПАСЕ

Премьер-министр Никол Пашинян с 10 по 11 апреля с рабочим визитом посетит Страсбург, Совет Европы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

11 апреля премьер-министр РА примет участие в Пленарном заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где выступит с речью и ответит на вопросы депутатов.

Премьер-министр Армении встретится с Генеральным секретарем Совета Европы Торбьерном Ягландом, Председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье, председателем Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио. Никол Пашинян и Торбьерн Ягланд перед представителями СМИ выступят с заявлением.

Премьер-министр Армении, генеральный секретарь СЕ и председатель ПАСЕ в штаб-квартире Совета Европы откроют фотовыставку “Бархатная революция Армении”.

В рамках визита планируется также встреча Никола Пашиняна с представителями армянской общины Страсбурга.