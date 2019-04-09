На проспекте Мясникяна произошло ДТП с участием 4 автомобилей

В Ереване на проспекте Мясникяна произошло ДТП. Столкнулись 4 автомобиля. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе полиции Армении, один гражданин обратился за медицинской помощью.

Движение на проспекте Мясникяна постепенно восстанавливается.