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На проспекте Мясникяна произошло ДТП с участием 4 автомобилей


В Ереване на проспекте Мясникяна произошло ДТП. Столкнулись 4 автомобиля. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе полиции Армении, один гражданин обратился за медицинской помощью.

Движение на проспекте Мясникяна постепенно восстанавливается.




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