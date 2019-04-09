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Президент Армен Саркисян посетил Национальный музей древнего искусства Лиссабона


Президент Республики Армения Армен Саркисян,находящийся с рабочим визитом в Португалии 8 апреля посетил Национальный музей древнего искусства Лиссабона. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата Президента Армении.

Президент Армен Саркисян обошел выставочные залы музея, где хранятся самые значимые произведения искусства и коллекции Португалии: живопись, скульптуры, золотые и серебряные украшения, мебель, произведения декоративно-прикладного искусства.

Армен Саркисян осмотрел представленное культурное наследие и те произведения искусства, которые Португалией объявлены “национальным сокровищем”.

Лиссабонский Национальный музей древнего искусства был создан в 1884 году, здесь хранятся около 40 тысяч экспонатов, датируемых от средних веков до начала XIX века, представляющих ценность не только для  португальского, но и всемирного культурного наследия.




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