Европейские индексы - 08-04-19
МОСКВА, 9 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.39% и составил 11963.40 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.08% и составил 5471.78 пункта, британский FTSE вырос на 0.07% и составил 7451.89 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1225.84 пункта.
- 08:57 Европейские индексы - 08-04-19
- 08:56 Американские индексы - 08-04-19
- 08:55 Цены на цветные металлы - 08-04-19
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