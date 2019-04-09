Европейские индексы - 08-04-19

МОСКВА, 9 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.39% и составил 11963.40 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.08% и составил 5471.78 пункта, британский FTSE вырос на 0.07% и составил 7451.89 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1225.84 пункта.