Цены на цветные металлы - 08-04-19

ЛОНДОН, 9 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 8 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1886.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6434.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1993.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 13200.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 21150.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2908.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 3.13% и составила 33000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.