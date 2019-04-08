Пашинян выразил надежду на то, что с азербайджанской стороной возможно будет обеспечить безопасность сельхозработ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что в рамках гуманитарных действий возможно будет двусторонне обеспечить безопасность сельскохозяйственных работ. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами в Национальном Собрании, коснувшись достигнутой с президентом Азербайджана договоренности о проведении гуманитарных действий.

«Надеюсь, мы сможем гарантировать безопасность сельскохозяйственных работ наших крестьян. И мы готовы гарантировать, что наши войска не будут обстреливать гражданских лиц, особенно тех, кто занимается сельскохозяйственной работой. Если Азербайджан подтвердит это обязательство, мы сможем это сделать», - сказал премьер.

По его словам, есть и другие возможные гуманитарные мероприятия.