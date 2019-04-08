Армянскими полицейскими задержан китаец, разыскиваемый в России за организацию незаконной миграции

В рамках комплексного профилактического мероприятия «Арсенал-2019», 7 апреля в 14.35 на КПП “Баграташен” был задержан и оттуда доставлен в Баграташенское отделение Полиции РА гражданин Китайской Народной Республики 53-летний Киан Вейминг, который с 20 июня 2011 года разыскивался УУР МВД по Республике Тыва по обвинению по части 1 статьи 322 УК РФ (Организация незаконной миграции). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении.