Ни одна компания не может шантажировать граждан Армении: Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян не считает, что какая-либо компания может шантажировать жителей городов или сел Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом журналистам заявил премьер-министр Республики Армения, коснувшись замечания о том, что жители сел обеспокоены возможным возникновением проблем с закупками, вызванными арестом директора компании “Спайка” Давида Казаряна. Ранее Казарян на пресс-конференции заявил, что компания прекратит закупки.

“Это очень плохая практика. Получается, что любая компания может сказать вам, если вы требуете налоги, то мы сделаем то или это в отношении сельчан. Что за манера речи?” - сказал Никол Пашинян.