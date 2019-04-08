За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 130 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 5 и 8 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 130 случаев преступлений, из них 11 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 11 случаев кражи личного имущества, 27 случаев причинения телесных повреждений, 11 случаев мошенничества, 7 случаев побоев, 6 случаев обнаружения наркотиков, по 3 случая присвоения или растраты, незаконной вырубки деревьев и злоупотребления должностными полномочиями, по 2 случая угона автомобиля, хулиганства, браконьерства и подделки документов, по 1 случаю изнасилования или попытки изнасилования, похищения человека, квартирной кражи, незаконного предпринимательства или лжепредпринимательства, взяточничества, распространения личной информации и угрозы убийством, нарушения неприкосновенности жилища, повреждения имущества по несоторожности, насильственных действий сексуального характера, контрабанды огнестрельного оружия, контрабанды наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, злоупотребления своих полномочий сотрудниками коммерческих или других организаций, содействие проституции, незаконного пересечения государственной границы, подделки документов, содействия проституции, нарушение правил производства, приобретения, хранения, регистрации, выпуска, перевозки или доставки веществ, оборудования или инструментов, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконного занятия частной медицинской или фармацевтической деятельностью, изготовления или продажи поддельных лекарств и подделки документов или их сбыта и использоания.

За данный период обнаружены 4 человека, находящихся в розыске, eщe 3 с явкой с повинной обратились в Полицию, зарегистрировано 13 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи личного имущества, по 2 случая причинения телесных повреждений и грабежа, по 1 случаю угона ТС, ДТП, побоев и браконьерства.

За минувшие 3 суток в республике был зарегистрирован 41 ДТП: 3 человека погибли, 63 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.