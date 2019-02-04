Предстоящие на 9 апреля мероприятия
21:11, Апрель 08, 2019
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- 22:03 Пашинян выразил надежду на то, что с азербайджанской стороной возможно будет обеспечить безопасность сельхозработ
- 21:48 Армянскими полицейскими задержан китаец, разыскиваемый в России за организацию незаконной миграции
- 21:46 Ни одна компания не может шантажировать граждан Армении: Пашинян
- 21:38 За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 130 случаев преступлений
- 21:11 Предстоящие на 9 апреля мероприятия
- 20:59 В Лондоне введен ежедневный сбор за загрязнение воздуха автомобилями
- 20:52 Изабелла Яйлян завоевала малую серебряную медаль на Чемпионате Европы
- 20:47 В Брюсселе состоялась 10-я встреча регулярного диалога ЕС-Армения по правам человека
- 20:42 Россия и Турция упростят визовый режим
- 20:29 В Ереване состоится заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ
- 20:12 Президент Республики Армения встретился с премьер-министром Португалии
- 19:30 Фракция «Мой шаг» и Никол Пашинян проводят закрытое обсуждение
- 19:25 13-е апреля в Ереване будет проведен общегородской день посадки деревьев
- 19:14 Глава Генштаба ВС Армении принял представителей МККК
- 19:06 Премьер-министр Армении принял новоназначенного посла ОАЭ
- 18:27 Армения ожидает от соседей прекращения милитаристской риторики: речь спикер НС на 140-й Ассамблее МПС
- 17:55 Путин призвал отменить действующие ограничения в торговле с Турцией
- 17:51 Опрос: ирландцы из всех жителей Евросоюза ощущают себя самыми здоровыми
- 17:45 Республика Армения и Содружество Доминики установили дипломатические отношения
- 17:32 За год количество зарегистрированных работников в Армении увеличилось на 9,9%
- 17:31 Умерла актриса из "бондианы" Надя Регин
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- 17:15 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-04-19
- 17:14 Азиатские индексы - 08-04-19
- 17:12 В Сингапуре впервые в мире начнут делать анализ крови на обнаружение рака желудка
- 16:55 В Тайване эвакуировали более десяти тысяч человек после взрыва на химзаводе
- 16:49 На аукционе в Париже продадут 13-метровый скелет динозавра
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- 16:32 Могерини призвала добиться прекращения огня в Ливии
- 16:28 Матч “Арарат-Армения” - “Ширак” завершился вничью
- 16:17 Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко
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