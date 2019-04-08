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Изабелла Яйлян завоевала малую серебряную медаль на Чемпионате Европы


Сборная Армении по тяжелой атлетике завоевала первую медаль на чемпионате Европы.

Как сообщает «Арменпресс», в весовой категории 59 кг на чемпионате Европы среди женщин в Батуми представительница Армении Изабелла Яйлян подняла в рывке 96 кг и завоевала малую серебряную медаль. Яйлян подняла в толчке только 111 кг, а затем не смогла зафиксировать 116 кг. Армянский штангист заняла 5 место с 207 килограммами по итогам двоеборья.




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