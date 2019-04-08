Россия и Турция упростят визовый режим

Россия и Турция будут вести работу по либерализации визового режима, вскоре будет решен вопрос по отмене виз для профессиональных водителей. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.

"Характерной чертой российско-турецких отношений является высокий уровень туристических обменов. Турция пользуется все большей популярностью у российских туристов, которые посещают не только турецкие курорты, но и многочисленные исторические и культурные достопримечательности. В прошлом году Россия вновь заняла первое место по числу иностранных туристов в Турецкой республике - 6 миллионов человек", - сказал Путин.

"В свою очередь, мы ценим то внимание, которое турецкие власти уделяют безопасности и комфортному пребыванию россиян, и намерены последовательно вести работу по либерализации взаимного визового режима. В частности, в ближайшее время будет решен вопрос отмены виз для профессиональных водителей", - добавил российский президент.