Согласно плану работы Совета министров обороны государств-участников СНГ, 9–11 апреля в Ереване состоится заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств – участников СНГ. Об этом сообщили

Арменпресс

в пресс-службе МО Армении.