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В Ереване состоится заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ


Согласно плану работы Совета министров обороны государств-участников СНГ, 9–11 апреля в Ереване состоится заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств – участников СНГ. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении.


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