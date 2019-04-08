Президент Республики Армения встретился с премьер-министром Португалии

Находящийся с рабочим визитом в Португалии президент Республики Армения Армен Саркисян 8 апреля встретился с премьер-министром Португалии Антониу Кошта.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, коснувшись теплых исторических связей и богатого культурного наследия между двумя странами и народами, президент Саркисян отметил, что имя одного из славных сынов армянского народа, Галуста Гюльбенкяна, каждый армянин произносит с большой гордостью.

В свою очередь, премьер-министр Португалии подчеркнул роль деятельности Галуста Гюльбенкяна и его наследия, благотворительного и научно-культурного фонда Галуста Гюльбенкяна для Португалии.

Президент Армении и премьер-министр Португалии обменялись мнениями о возможных направлениях сотрудничества. Армен Саркисян подчеркнул, что две страны имеют большой потенциал для сотрудничества в сферах образования и науки, предложив в этом контексте провести совместный обмен студентами и учеными, а также совместные научно-исследовательские проекты.

Отметив, что ему известно о создании Португалией станции для запуска космических спутников, президент Саркисян сказал, что Армения готова поделиться своим научным потенциалом и опытом в этой области, который известен с советских времен.

Собеседники согласились с тем, что Армения и Португалия имеют большой потенциал для сотрудничества в области информационных технологий, естественных наук и искусственного интеллекта.

Президент Саркисян добавил, что одним из наиболее эффективных направлений армяно-португальского сотрудничества может стать туризм. «Армения и Португалия - замечательные страны, и необходимо открыть друг друга», - сказал президент.

Собеседники также поговорили о возможности установления прямого воздушного сообщения между двумя странами, согласившись изучить этот вопрос.