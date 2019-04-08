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Фракция «Мой шаг» и Никол Пашинян проводят закрытое обсуждение


В Национальном Собрании Республики Армения началась закрытая встреча депутатов фракции «Мой шаг» и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Как сообщает «Арменпресс», встреча началась в 19:30.




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