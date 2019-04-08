13-е апреля в Ереване будет проведен общегородской день посадки деревьев

С целью восстановления поврежденного в столичных дворах инвентаря (детские игровые площадки) будет проведена инвентаризация. В ходе очередного рабочего совещания мэр столицы Айк Марутян поручил уделять особое внимание обеспечению безопасности жителей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, в мае родители военнослужащих срочной службы получат возможность посетить приграничные воинские части и навестить своих сыновей. По данному вопросу мэру было доложено, что совместно с министерством обороны РА уже начаты подготовительные работы. В рамках визита поручено организовать культурные мероприятия в воинских частях. По предварительным данным, визит состоится 17-го мая.

13 апреля в столице объявлен день общегородской посадки деревьев. Поручено провести подготовительные работы по должной организации процесса.

В Ереване продолжается контроль за исключением случаев незаконной уличной торговли. На прошлой неделе было составлено 15 протоколов об административном правонарушении.

В ходе рабочего совещания было поручено в преддверии 24-го апреля - Дня памяти Геноцида армян, провести соответствующие работы по благоустройству, санитарной очистке и привести в надлежащий вид территорию, прилегающую к мемориальному комплексу Цицернакаберд.